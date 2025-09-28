Рубену Аморіму загрожує звільнення з МЮ, а Гарет Саутгейт розглядається на заміну
Київ • УНН
«Манчестер Юнайтед» розглядає Гарета Саутгейта як потенційного наступника Рубена Аморіма, якому загрожує звільнення. Керівництво клубу, зокрема сер Джим Реткліфф, вже контактувало з Саутгейтом щодо посади головного тренера.
"Манчестер Юнайтед" включив Гарета Саутгейта до списку претендентів на позицію головного тренера англійської футбольної команди. Передає УНН із посиланням на Talk Sport.
Деталі
Для експівзахисника національної збірної Португалії та нині тренера, Рубена Аморіму, найближче майбутнє у "Манчестер Юнайтед" скоріше не буде мати продовження на тренерському містку. Тим часом серед власників "червоних дияволів" зростає зацікавленість у розгляді можливих наступників.
Наразі ідеться про те, що один з них, британський мільярдер, сер Джим Реткліфф, власник "Манчестер Юнайтед", особисто зв'язався з екс-гравцем національної збірної Англії та "Мідлсбро" Гаретом Саутгейтом з приводу роботи на посаді головного тренера "Червоних дияволів".
Колишнього тренера збірної Англії розглядали, коли "Юнайтед" минулого року найняв Аморіма, який перебував під тиском, але на той час він не хотів повертатися до керівництва клубом.
Водночас, за даними видання, керівництво "Юнайтед" поки що, незважаючи на невтішну серію з 33 очок у 34 іграх Прем'єр-ліги, керівники МЮ не поспішають звільняти Аморіма. У разі, якщо рішення про звільнення все ж буде прийнято, ймовірно боси "Червоних дияяволів", зачекають до суботи, 1 листопада. Мета - знизити рівень компенсації.
Довідка
Хоча Аморім публічно заявив, що піде без компенсації, вважається, що його звільнення зараз обійдеться "Манчестер Юнайтед" приблизно в 12 мільйонів фунтів стерлінгів.
Нагадаємо
У листопаді 2024 року, англійський ФК "Манчестер Юнайтед" призначив Рубена Аморіма новим головним тренером після звільнення Еріка тен Гага.
Станом на 20 січня 2025 року "Манчестер Юнайтед" зазнав 10 поразок у 22 іграх сезону, включаючи 6 домашніх. Тоді головний тренер, португальський фахівець Рубен Аморім різко розкритикував команду, назвавши її потенційно найгіршою в історії клубу.