Рубену Амориму грозит увольнение из МЮ, а Гарет Саутгейт рассматривается на замену

"Манчестер Юнайтед" включил Гарета Саутгейта в список претендентов на позицию главного тренера английской футбольной команды. Передает УНН со ссылкой на Talk Sport.

Подробности

Для экс-полузащитника национальной сборной Португалии и ныне тренера Рубена Аморима ближайшее будущее в "Манчестер Юнайтед" скорее не будет иметь продолжения на тренерском мостике. Тем временем среди владельцев "красных дьяволов" растет заинтересованность в рассмотрении возможных преемников.

Сейчас речь идет о том, что один из них, британский миллиардер, сэр Джим Рэтклифф, владелец "Манчестер Юнайтед", лично связался с экс-игроком национальной сборной Англии и "Мидлсбро" Гаретом Саутгейтом по поводу работы на должности главного тренера "Красных дьяволов".

Бывшего тренера сборной Англии рассматривали, когда "Юнайтед" в прошлом году нанял Аморима, который находился под давлением, но в то время он не хотел возвращаться к руководству клубом. - пишет Talk Sport

В то же время, по данным издания, руководство "Юнайтед" пока, несмотря на неутешительную серию из 33 очков в 34 играх Премьер-лиги, руководители МЮ не спешат увольнять Аморима. В случае, если решение об увольнении все же будет принято, вероятно боссы "Красных дьяволов" подождут до субботы, 1 ноября. Цель - снизить уровень компенсации.

Справка

Хотя Аморим публично заявил, что уйдет без компенсации, считается, что его увольнение сейчас обойдется "Манчестер Юнайтед" примерно в 12 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним

В ноябре 2024 года английский ФК "Манчестер Юнайтед" назначил Рубена Аморима новым главным тренером после увольнения Эрика тен Хага.

По состоянию на 20 января 2025 года "Манчестер Юнайтед" потерпел 10 поражений в 22 играх сезона, включая 6 домашних. Тогда главный тренер, португальский специалист Рубен Аморим резко раскритиковал команду, назвав ее потенциально худшей в истории клуба.