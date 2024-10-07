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Розвиток Київщини: Кравченко обговорив із послом Канади нові можливості 

Розвиток Київщини: Кравченко обговорив із послом Канади нові можливості 

Київ • УНН

 • 11221 перегляди

Начальник Київської ОВА зустрівся з послом Канади в Україні. Обговорено безпекову ситуацію, відбудову, енергетику, та інвестиції у регіон.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко зустрівся з послом Канади в Україні Наталкою Цмоць. Сторони обговорили поточну безпекову ситуацію на Київщині, наслідки російської агресії та результати відбудови регіону. Про це Кравченко повідомив у Facebook, передає УНН

Також, за словами Кравченка, сторони обговорили енергетичну ситуацію та потреби Київщини у когенераційних установках. 

Маємо ще чудову ініціативу - започаткувати побратимство між Київщиною та провінцією Онтаріо та підписати Меморандум про партнерство. Наразі ми активно ведемо діалог з Посольством України в Канаді щодо реалізації цієї ініціативи. Спільна робота відкриє нові можливості для співпраці та розвитку

– повідомив Кравченко. 

Начальник КОВА також запропонував створити онлайн платформу, де представники бізнесу, компанії та виробництва з конкретних регіонів мають можливість інформувати про свої продукти та послуги. 

"Обговорили і залучення канадських інвестицій в економіку області. Київщина готова надавати найкращі можливості для інвесторів. Економіка, що працює – одна зі складових перемоги України. Насамперед йдеться про оборонно-промисловий комплекс. Спільні проєкти можуть зміцнити нашу безпеку та сприяти економічному розвитку", – наголосив  Кравченко

Також під час зустрічі обговорили питання щодо облаштування укриттів та потреби закладів охорони здоров’я Київщини у сучасному обладнанні для надання якісних медичних послуг.

Начальник Київської ОВА запропонував послу розглянути можливість започаткувати партнерство між медичними та освітніми закладами Київщини та Канади. 

Київщина залучає швейцарську компанію для розмінування територій04.10.24, 16:10 • 14485 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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