Розвиток Київщини: Кравченко обговорив із послом Канади нові можливості 

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко зустрівся з послом Канади в Україні Наталкою Цмоць. Сторони обговорили поточну безпекову ситуацію на Київщині, наслідки російської агресії та результати відбудови регіону. Про це Кравченко повідомив у Facebook, передає УНН.

Також, за словами Кравченка, сторони обговорили енергетичну ситуацію та потреби Київщини у когенераційних установках.

Маємо ще чудову ініціативу - започаткувати побратимство між Київщиною та провінцією Онтаріо та підписати Меморандум про партнерство. Наразі ми активно ведемо діалог з Посольством України в Канаді щодо реалізації цієї ініціативи. Спільна робота відкриє нові можливості для співпраці та розвитку