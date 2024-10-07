Розвиток Київщини: Кравченко обговорив із послом Канади нові можливості
Київ • УНН
Начальник Київської ОВА зустрівся з послом Канади в Україні. Обговорено безпекову ситуацію, відбудову, енергетику, та інвестиції у регіон.
Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко зустрівся з послом Канади в Україні Наталкою Цмоць. Сторони обговорили поточну безпекову ситуацію на Київщині, наслідки російської агресії та результати відбудови регіону. Про це Кравченко повідомив у Facebook, передає УНН.
Також, за словами Кравченка, сторони обговорили енергетичну ситуацію та потреби Київщини у когенераційних установках.
Маємо ще чудову ініціативу - започаткувати побратимство між Київщиною та провінцією Онтаріо та підписати Меморандум про партнерство. Наразі ми активно ведемо діалог з Посольством України в Канаді щодо реалізації цієї ініціативи. Спільна робота відкриє нові можливості для співпраці та розвитку
Начальник КОВА також запропонував створити онлайн платформу, де представники бізнесу, компанії та виробництва з конкретних регіонів мають можливість інформувати про свої продукти та послуги.
"Обговорили і залучення канадських інвестицій в економіку області. Київщина готова надавати найкращі можливості для інвесторів. Економіка, що працює – одна зі складових перемоги України. Насамперед йдеться про оборонно-промисловий комплекс. Спільні проєкти можуть зміцнити нашу безпеку та сприяти економічному розвитку", – наголосив Кравченко
Також під час зустрічі обговорили питання щодо облаштування укриттів та потреби закладів охорони здоров’я Київщини у сучасному обладнанні для надання якісних медичних послуг.
Начальник Київської ОВА запропонував послу розглянути можливість започаткувати партнерство між медичними та освітніми закладами Київщини та Канади.
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