Развитие Киевщины: Кравченко обсудил с послом Канады новые возможности

Начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко встретился с послом Канады в Украине Натальей Цмоць. Стороны обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Киевщине, последствия российской агрессии и результаты восстановления региона. Об этом Кравченко сообщил в Facebook, передает УНН.

Также, по словам Кравченко, стороны обсудили энергетическую ситуацию и потребности Киевщины в когенерационных установках.

Есть еще замечательная инициатива - начать побратимство между Киевщиной и провинцией Онтарио и подписать Меморандум о партнерстве. Сейчас мы активно ведем диалог с Посольством Украины в Канаде по реализации этой инициативы. Совместная работа откроет новые возможности для сотрудничества и развития