Развитие Киевщины: Кравченко обсудил с послом Канады новые возможности
Киев • УНН
Начальник Киевской ОГА встретился с послом Канады в Украине. Обсуждалась ситуация с безопасностью, восстановление, энергетика, и инвестиции в регион.
Начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко встретился с послом Канады в Украине Натальей Цмоць. Стороны обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Киевщине, последствия российской агрессии и результаты восстановления региона. Об этом Кравченко сообщил в Facebook, передает УНН.
Также, по словам Кравченко, стороны обсудили энергетическую ситуацию и потребности Киевщины в когенерационных установках.
Есть еще замечательная инициатива - начать побратимство между Киевщиной и провинцией Онтарио и подписать Меморандум о партнерстве. Сейчас мы активно ведем диалог с Посольством Украины в Канаде по реализации этой инициативы. Совместная работа откроет новые возможности для сотрудничества и развития
Начальник КОВА также предложил создать онлайн платформу, где представители бизнеса, компании и производства из конкретных регионов имеют возможность информировать о своих продуктах и услугах.
«Обсудили и привлечение канадских инвестиций в экономику области. Киевщина готова предоставлять лучшие возможности для инвесторов. Работающая экономика - одна из составляющих победы Украины. Прежде всего речь идет об оборонно-промышленном комплексе. Совместные проекты могут укрепить нашу безопасность и способствовать экономическому развитию», - отметил Кравченко
Также во время встречи обсудили вопросы обустройства укрытий и потребности учреждений здравоохранения Киевщины в современном оборудовании для предоставления качественных медицинских услуг.
Начальник Киевской ОВА предложил послу рассмотреть возможность начать партнерство между медицинскими и образовательными учреждениями Киевщины и Канады.
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