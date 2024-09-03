Розслідування ДБР щодо головного юриста НБУ: новий виклик для регулятора

Репутація Національного банку України (НБУ) опинилася під серйозною загрозою через ситуацію, що склалася навколо головного юриста установи Олександра Зими. Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем Зимою, що ставить під сумнів не лише дотримання посадовцем професійної етики, але й викликає занепокоєння щодо іміджу НБУ як національного регулятора.

Кримінальне провадження відкрите через лист, який Олександр Зима направив від імені Нацбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). У цьому документі він рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкорд" проти Нацбанку. Представники банку в суді оскаржували штрафи, накладені на "Конкорд" на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень.

Попри те, що ці позови були подані ще до того, як НБУ ухвалив рішення про ліквідацію банку та введення туди тимчасової адміністрації, Фонд рекомендації Зими виконав.

Тобто виходить, що замість того, щоб головний юрист Нацбанку відстоював законність рішень регулятора в суді, він вирішив просто дати доручення про відкликання позовів і таким чином зняти проблему.

Опитані УНН експерти зазначають, що він не мав права давати такі рекомендації, що можуть мати значні фінансові наслідки, а отже перевищив свої службові повноваження. Судячи з того, що за вказаним фактом відкрите кримінальне провадження, слідчі також підозрюють, що Зима ймовірно скоїв порушення.

Водночас такі дії директора юридичного департаменту НБУ Олександра Зими не лише ставлять під сумнів його професійність і відповідність займаній посаді, але й кидають тінь на репутацію всього регулятора.

Політичний експерт Віктор Бобіренко зокрема наголосив, що за аналогічні дії чиновник на Заході вже б пішов зі своєї посади, щоб не компрометувати всю державну установу.

Можливі зловживання службовим становищем з боку Зими також створюють додатковий тиск на керівництво НБУ. Ситуація стає ще складнішою з огляду на міжнародний аспект, оскільки подібні скандали можуть негативно позначитися на іміджі Нацбанку на міжнародній арені. Це, своєю чергою, може вплинути на інвестиційний клімат в Україні, а також на ставлення іноземних партнерів та фінансових інституцій до українського регулятора.

Крім того, довіра до Національного банку всередині України також може похитнутися.

"Справа в тому, що в будь-якій цивілізованій країні банківська система це індикатор довіри, в першу чергу громадян до банківської системи. НБУ – це місце де не тільки приймають регуляторні рішення, нормативні акти, вони повинні подати приклад того, як повинні працювати банкіри. І коли ми кажемо, що є кримінальні справи відносно деяких керівників НБУ – це означає, що певний період розслідування, яке проводять правоохоронці, ця посадова особа має бути відсторонена. Навіть якщо він не скоював якісь злочини. Тому що не можна кидати тінь довіри до будь-якого працівника НБУ, навіть водія чи охоронця банку, не кажучи вже про таку високу посаду", - вважає правозахисник Едуард Багіров.

Довіра до банківського сектору критично важлива в умовах економічної турбулентності, коли ефективність і прозорість роботи регулятора є ключовими для підтримки стабільності фінансової системи. У зв'язку з цим керівництво НБУ має вжити негайних заходів для з'ясування всіх обставин справи та забезпечення прозорого розслідування. Зокрема, варто було б провести внутрішній аудит дій Олександра Зими та надати суспільству чітке пояснення щодо ситуації з позовами банку "Конкорд".

Окрім того, слідчі Державного бюро розслідувань зі свого боку мають швидко передати справу до суду, адже затягування з її розслідуванням і спроби відкласти кримінальне провадження проти Зими на безвік може мати катастрофічні наслідки. Наразі ж у ДБР не поспішають не те що передавати справу до суду, але й загалом її розслідувати.

Слідчі, зокрема, вже понад чотири місяці не виконують рішення суду, яким співвласницю банку "Конкорд" Юлію Сосєдку визнано потерпілою у справі проти Зими. Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта не виключає, що повільність слідчих повʼязана з тим, що Зима – це людина, наближена до голови НБУ Андрія Пишного. Саме тому він впевнений, що його не переслідуватимуть відповідно до чинного законодавства за допущені порушення.