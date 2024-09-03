Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ГБР расследует возможные злоупотребления директора юрдепартамента НБУ Александра Зимы. Его действия в отношении банка «Конкорд» ставят под сомнение профессионализм и бросают тень на репутацию всего Нацбанка.

Репутация Национального банка Украины (НБУ) оказалась под серьезной угрозой из-за ситуации, сложившейся вокруг главного юриста учреждения Александра Зимы. Государственное бюро расследований (ГБР) расследует уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением Зимой, что ставит под сомнение не только соблюдение должностным лицом профессиональной этики, но и вызывает беспокойство относительно имиджа НБУ как национального регулятора.

Уголовное производство открыто из-за письма, которое Александр Зима направил от имени Нацбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В этом документе он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком «Конкорд» против Нацбанка. Представители банка в суде оспаривали штрафы, наложенные на «Конкорд» на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. 

Несмотря на то, что эти иски были поданы еще до того, как НБУ принял решение о ликвидации банка и введении туда временной администрации, Фонд рекомендации Зимы выполнил.

То есть получается, что вместо того, чтобы главный юрист Нацбанка отстаивал законность решений регулятора в суде, он решил просто дать поручение об отзыве исков и таким образом снять проблему.

Опрошенные УНН эксперты отмечают, что он не имел права давать такие рекомендации, которые могут иметь значительные финансовые последствия, а следовательно превысил свои служебные полномочия. Судя по тому, что по указанному факту открыто уголовное производство, следователи также подозревают, что Зима вероятно совершил нарушение.

В то же время такие действия директора юридического департамента НБУ Александра Зимы не только ставят под сомнение его профессионализм и соответствие занимаемой должности, но и бросают тень на репутацию всего регулятора.

Политический эксперт Виктор Бобиренко в частности отметил, что за аналогичные действия чиновник на Западе уже бы ушел со своей должности, чтобы не компрометировать все государственное учреждение.

Возможные злоупотребления служебным положением со стороны Зимы также создают дополнительное давление на руководство НБУ. Ситуация становится еще сложнее, учитывая международный аспект, поскольку подобные скандалы могут негативно сказаться на имидже Нацбанка на международной арене. Это, в свою очередь, может повлиять на инвестиционный климат в Украине, а также на отношение  иностранных партнеров и финансовых институтов к украинскому регулятору.

Кроме того, доверие к Национальному банку внутри Украины также может пошатнуться.

«Дело в том, что в любой цивилизованной стране банковская система это индикатор доверия, в первую очередь граждан к банковской системе. НБУ - это место где не только принимают регуляторные решения, нормативные акты, они должны подать пример того, как должны работать банкиры. И когда мы говорим, что есть уголовные дела в отношении некоторых руководителей НБУ - это означает, что определенный период расследования, которое проводят правоохранители, это должностное лицо должно быть отстранено. Даже если он не совершал какие-то преступления. Потому что нельзя бросать тень доверия к любому работнику НБУ, даже водителю или охраннику банка, не говоря уже о такой высокой должности», - считает правозащитник Эдуард Багиров.

Доверие к банковскому сектору критически важно в условиях экономической турбулентности, когда эффективность и прозрачность работы регулятора являются ключевыми для поддержания стабильности финансовой системы. В связи с этим руководство НБУ должно принять немедленные меры для выяснения всех обстоятельств дела и обеспечения прозрачного расследования. В частности, следовало бы провести внутренний аудит действий Александра Зимы и предоставить обществу четкое объяснение по ситуации с исками банка «Конкорд».

Кроме того, следователи Государственного бюро расследований со своей стороны должны быстро передать дело в суд, ведь затягивание с его расследованием и попытки отложить уголовное производство против Зимы на вечность может иметь катастрофические последствия. Пока же в ГБР не спешат не только передавать дело в суд, но и вообще его расследовать.

Следователи, в частности, уже более четырех месяцев не выполняют решение суда, которым совладелица банка «Конкорд» Юлия Соседка признана потерпевшей в деле против Зимы. Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта не исключает, что медлительность следователей связана с тем, что Зима - это человек, приближенный к главе НБУ Андрею Пышному. Именно поэтому он уверен, что его не будут преследовать в соответствии с действующим законодательством за допущенные нарушения. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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