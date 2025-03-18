Розмова між Трампом та путіним тривала 2,5 години

Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором тривала 2,5 години, пише УНН.

Деталі

Заступник голови апарату Білого дому Ден Скавіно о 16:00 за Києвом повідомляв, що президент Трамп зараз перебуває в Овальному кабінеті та розмовляє з володимиром путіним.

О 18:30 за київським часом NBC News повідомив, що розмову завершено.

Доповнення

За даними російського джерела, розмова Дональда Трампа та володимира путіна пройшла успішно.

У Білому домі незабаром оприлюднять заяву по результатах переговорів президента Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна.