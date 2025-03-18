Розмова між Трампом та путіним тривала 2,5 години
Київ • УНН
Телефонна розмова між Дональдом Трампом та володимиром путіним тривала 2,5 години. У Білому домі оприлюднять заяву за результатами переговорів.
Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором тривала 2,5 години, пише УНН.
Деталі
Заступник голови апарату Білого дому Ден Скавіно о 16:00 за Києвом повідомляв, що президент Трамп зараз перебуває в Овальному кабінеті та розмовляє з володимиром путіним.
О 18:30 за київським часом NBC News повідомив, що розмову завершено.
Доповнення
За даними російського джерела, розмова Дональда Трампа та володимира путіна пройшла успішно.
У Білому домі незабаром оприлюднять заяву по результатах переговорів президента Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна.