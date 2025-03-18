Разговор между Трампом и путиным продолжался 2,5 часа

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором длился 2,5 часа, пишет УНН.

Детали

Заместитель председателя аппарата Белого дома Дэн Скавино в 16:00 по Киеву сообщал, что президент Трамп сейчас находится в Овальном кабинете и разговаривает с владимиром путиным.

В 18:30 по киевскому времени NBC News сообщил, что разговор завершен.

Дополнение

По данным российского источника, разговор Дональда Трампа и владимира путина прошел успешно.

В Белом доме вскоре обнародуют заявление по результатам переговоров президента Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина.