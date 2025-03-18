Разговор между Трампом и путиным продолжался 2,5 часа
Киев • УНН
Телефонный разговор между Дональдом Трампом и владимиром путиным продолжался 2,5 часа. В Белом доме обнародуют заявление по результатам переговоров.
Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором длился 2,5 часа, пишет УНН.
Детали
Заместитель председателя аппарата Белого дома Дэн Скавино в 16:00 по Киеву сообщал, что президент Трамп сейчас находится в Овальном кабинете и разговаривает с владимиром путиным.
В 18:30 по киевскому времени NBC News сообщил, что разговор завершен.
Дополнение
По данным российского источника, разговор Дональда Трампа и владимира путина прошел успешно.
В Белом доме вскоре обнародуют заявление по результатам переговоров президента Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина.