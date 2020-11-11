"Роздуті" ціни на ПЛР-тести: експерти назвали реальну вартість

ukru
14:10 • 18813 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

10:24 • 60703 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 101777 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 104294 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 133165 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 121092 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 122073 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123028 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106941 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113564 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 107962 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 110385 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

11:04 • 57252 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 80873 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 77234 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 25524 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 36873 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 39218 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 133165 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 107962 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 24773 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 36272 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 102749 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 121399 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 121036 перегляди
Актуальне
"Роздуті" ціни на ПЛР-тести: експерти назвали реальну вартість

"Роздуті" ціни на ПЛР-тести: експерти назвали реальну вартість

Київ • УНН

 • 30169 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. За останню добу в Україні було проведено 43 908 тестувань на "ковід" методом ПЛР, і ще - 29 377 досліджень методом ІФА. Попит на "ковідні" тести зараз зростає, а це, своєю чергою, обумовлює їх високу вартість. Аналіз цін на тести методом ПЛР провели експерти Pro-consalting, передає УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Державним ПЛР-лабораторіям не вистачає потужностей для тестування на COVID-19 – Ляшко.

Так, експерти констатують, що ціни на ПЛР часто завищені, і різняться вони у залежності від регіону та типу структури, яка проводить діагностику. Для порівняння: визначення вірусного захворювання методом ПЛР у Центрі громадського здоров'я МОЗ на початку 2019 року (до COVID-19) коштувало 405,39 грн. Зараз же ПЛР-тестування коштує від 700 грн і вище. А у деяких приватних клініках - взагалі сягає 1800 - 2500 грн.

"Дорожнеча послуги у комерційних структурах обгрунтовується можливістю надання таких додаткових послуг, як виїзд додому, переклад довідки на іноземну мову, зменшення термінів отримання результатів. Часто окремою вважається сама процедура забору біоматеріалу та інше", - пояснюють аналітики.

Експерти вважають, що адекватна ринкова ціна для ПЛР-тестування на COVID-19 - близько 1000 грн, з урахуванням якісних реагентів. Ціна 600-700 грн змушує засумніватися у якості матеріалів, які використовують, у той же час, як ціна 1500 грн і вище - нічим не підкріплена.

"Роздуті" ціни на ПЛР-тести призвели до того, що Антимонопольний комітет України у жовтні відкрив справу по ціноутворенню у Київській, Чернігівській, Житомирській, Черкаській областях та у Києві.

"За результатами справи, незважаючи на те, що деякі клініки працюють з рентабельністю у 70%, порушень комітет не зафіксував, ніяких антиконкурентних узгоджених дій і цінових змов не виявив", - зазначають аналітики.

Нагадаємо, на думку експертів, альтернативою складному і дороговартісному ПЛР-тестуванню зможуть стати вітчизняні "антигенні" ІФА-тести на "ковід". З їх допомогою хочуть вирішити проблеми похибок діагностики, а також "ліквідувати" багатогодинні черги до ПЛР-лабораторій.

У ЦГЗ МОЗ уже повідомили, що ІФА-тести на антиген коронавірусу SARS-CoV-2 значно чутливіші та точніші за експрес-тести. І коштуватимуть нові тести дешевше за ПЛР.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92