"Роздуті" ціни на ПЛР-тести: експерти назвали реальну вартість
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. За останню добу в Україні було проведено 43 908 тестувань на "ковід" методом ПЛР, і ще - 29 377 досліджень методом ІФА. Попит на "ковідні" тести зараз зростає, а це, своєю чергою, обумовлює їх високу вартість. Аналіз цін на тести методом ПЛР провели експерти Pro-consalting, передає УНН.
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Так, експерти констатують, що ціни на ПЛР часто завищені, і різняться вони у залежності від регіону та типу структури, яка проводить діагностику. Для порівняння: визначення вірусного захворювання методом ПЛР у Центрі громадського здоров'я МОЗ на початку 2019 року (до COVID-19) коштувало 405,39 грн. Зараз же ПЛР-тестування коштує від 700 грн і вище. А у деяких приватних клініках - взагалі сягає 1800 - 2500 грн.
"Дорожнеча послуги у комерційних структурах обгрунтовується можливістю надання таких додаткових послуг, як виїзд додому, переклад довідки на іноземну мову, зменшення термінів отримання результатів. Часто окремою вважається сама процедура забору біоматеріалу та інше", - пояснюють аналітики.
Експерти вважають, що адекватна ринкова ціна для ПЛР-тестування на COVID-19 - близько 1000 грн, з урахуванням якісних реагентів. Ціна 600-700 грн змушує засумніватися у якості матеріалів, які використовують, у той же час, як ціна 1500 грн і вище - нічим не підкріплена.
"Роздуті" ціни на ПЛР-тести призвели до того, що Антимонопольний комітет України у жовтні відкрив справу по ціноутворенню у Київській, Чернігівській, Житомирській, Черкаській областях та у Києві.
"За результатами справи, незважаючи на те, що деякі клініки працюють з рентабельністю у 70%, порушень комітет не зафіксував, ніяких антиконкурентних узгоджених дій і цінових змов не виявив", - зазначають аналітики.
Нагадаємо, на думку експертів, альтернативою складному і дороговартісному ПЛР-тестуванню зможуть стати вітчизняні "антигенні" ІФА-тести на "ковід". З їх допомогою хочуть вирішити проблеми похибок діагностики, а також "ліквідувати" багатогодинні черги до ПЛР-лабораторій.
У ЦГЗ МОЗ уже повідомили, що ІФА-тести на антиген коронавірусу SARS-CoV-2 значно чутливіші та точніші за експрес-тести. І коштуватимуть нові тести дешевше за ПЛР.