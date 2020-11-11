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"Раздутые" цены на ПЦР-тесты: эксперты назвали реальную стоимость

"Раздутые" цены на ПЦР-тесты: эксперты назвали реальную стоимость

Киев  •  УНН

 • 30165 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. За последние сутки в Украине было проведено 43 908 тестов на "ковид" методом ПЦР, и еще - 29377 исследований методом ИФА. Спрос на "ковидные" тесты сейчас растет, а это, в свою очередь, обусловливает их высокую стоимость. Анализ цен на тесты методом ПЦР провели эксперты Pro-consalting, передает УНН.

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Так, эксперты констатируют, что цены на ПЦР часто завышены, и различаются они в зависимости от региона и типа структуры, которая проводит диагностику. Для сравнения: определение вирусного заболевания методом ПЦР в Центре общественного здоровья Минздрава в начале 2019 года (до COVID-19) стоило 405,39 грн. Сейчас же ПЦР-тестирование стоит от 700 грн и выше. А в некоторых частных клиниках - вообще достигает 1800 - 2500 грн.

"Дороговизна услуги в коммерческих структурах обосновывается возможностью предоставления таких дополнительных услуг, как выезд на дом, перевод справки на иностранный язык, сокращение сроков получения результатов. Часто отдельной считается сама процедура забора биоматериала и другое", - объясняют аналитики.

Эксперты считают, что адекватная рыночная цена для ПЦР-тестирования на COVID-19 - около 1000 грн, с учетом качественных реагентов. Цена 600-700 грн заставляет усомниться в качестве используемых материалов, в то же время, как цена 1500 грн и выше - ничем не подкреплена.

"Раздутые" цены на ПЦР-тесты привели к тому, что Антимонопольный комитет Украины в октябре открыл дело по ценообразованию в Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской областях и в Киеве.

"По результатам дела, несмотря на то, что некоторые клиники работают с рентабельностью в 70%, нарушений комитет не зафиксировал, никаких антиконкурентных согласованных действий и ценовых сговоров не проявил", - отмечают аналитики.

Напомним, по мнению экспертов, альтернативой сложному и дорогостоящему ПЦР-тестированию смогут стать отечественные "антигенные" ИФА-тесты "ковид". С их помощью хотят решить проблемы погрешностей диагностики, а также "ликвидировать" многочасовые очереди в ПЦР-лаборатории.

В ЦОЗ Минздрав уже сообщили, что ИФА-тесты на антиген коронавируса SARS-CoV-2 значительно чувствительнее и точнее за экспресс-тесты. И стоить новые тесты будут дешевле ПЦР.

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