"Раздутые" цены на ПЦР-тесты: эксперты назвали реальную стоимость

КИЕВ. 11 ноября. УНН. За последние сутки в Украине было проведено 43 908 тестов на "ковид" методом ПЦР, и еще - 29377 исследований методом ИФА. Спрос на "ковидные" тесты сейчас растет, а это, в свою очередь, обусловливает их высокую стоимость. Анализ цен на тесты методом ПЦР провели эксперты Pro-consalting, передает УНН.