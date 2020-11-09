Державним ПЛР-лабораторіям не вистачає потужностей для тестування на COVID-19 – Ляшко

"Сьогодні приватні лабораторії надають допомогу державним у проведенні тестувань. Кожна державна лабораторія має свою потужність, у разі якщо у тому чи іншому регіоні кількість зразків, які приходять на дослідження у лабораторію, перевищує їхню проектну потужність, лабораторія заключає договори з приватними і передає їм на дослідження ці зразки для того, щоб кожен громадянин України отримував (тестування – ред.) методом ПЛР безкоштовним", - розповів Ляшко.