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Державним ПЛР-лабораторіям не вистачає потужностей для тестування на COVID-19 – Ляшко

Київ • УНН

 • 11070 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Державні ПЛР-лабораторії не витримують навантажень. Кількість зразків ПЛР-аналізів від хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 перевищують їхні проектні потужності. Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні приватні лабораторії надають допомогу державним у проведенні тестувань. Кожна державна лабораторія має свою потужність, у разі якщо у тому чи іншому регіоні кількість зразків, які приходять на дослідження у лабораторію, перевищує їхню проектну потужність, лабораторія заключає договори з приватними і передає їм на дослідження ці зразки для того, щоб кожен громадянин України отримував (тестування – ред.) методом ПЛР безкоштовним", - розповів Ляшко.

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