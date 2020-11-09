Государственным ПЦР-лабораториям не хватает мощностей для тестирования на COVID-19 - Ляшко

"Сегодня частные лаборатории оказывают помощь государственным в проведении тестирования. Каждая государственная лаборатория имеет свою мощность, в случае если в том или ином регионе количество образцов, которые приходят на исследование в лабораторию, превышает их проектную мощность, лаборатория заключает договоры с частными и передает им на исследования эти образцы для того, чтобы каждый гражданин Украины получал (тестирование - ред.) методом ПЦР бесплатным", - рассказал Ляшко.