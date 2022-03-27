Роскомнагляд заблокував в росії видання Bild
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Роскомнагляд заблокував видання Bild на території рсійської федерації. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.
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Повідомляється, що доступ обмежили також матеріалам публіциста Олександра Невзорова. Відповідні вимоги на адресу відомства направила Генеральна прокуратура рф.
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Раніше Роскомнагляд заблокував сайт видання Euronews в росії. Повідомлялося, що блокування "пов'язане з висвітленням бойових дій в Україні".
росія визнала соцмережі Facebook і Instagram "екстремістськими".
Крім того, прийняті в березні поправки в російське законодавство ввели відповідальність за дискредитацію збройних сил рф. Нововведення в Кодексі про адміністративні правопорушення загрожують штрафами від 30 тисяч до 1 мільйона рублів, а зміни Кримінального кодексу вводять можливе позбавлення волі на строк до 15 років.