В россии заблокировали доступ к Euronews
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Роскомнадзор заблокировал сайт издания Euronews в россии. Российское издание ТАСС написало, что блокирование "связано с освещением боевых действий в Украине", сообщает УНН.
Детали
Как указано в реестре российского "цензузного" ведомства, доступ к сайту Euronews ограничен по требованию российской Генпрокуратуры.
Кроме этого, жители россии больше не могут смотреть телеканал Euronews, его заблокировали вслед за сайтом.
Напомним
россия признала соцсети Facebook и Instagram экстремистскими.