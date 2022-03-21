В россии заблокировали доступ к Euronews

Детали

Как указано в реестре российского "цензузного" ведомства, доступ к сайту Euronews ограничен по требованию российской Генпрокуратуры.

Кроме этого, жители россии больше не могут смотреть телеканал Euronews, его заблокировали вслед за сайтом.

Напомним

россия признала соцсети Facebook и Instagram экстремистскими.