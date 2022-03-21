В росії заблокували доступ до Euronews

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Як зазначено у реєстрі російського "цензузного" відомства, доступ до сайту Euronews обмежений на вимогу російської Генпрокуратури.

Крім цього, жителі росії більше не можуть дивитись телеканал Euronews, його заблокували слідом за сайтом.

Нагадаємо

росія визнала соцмережі Facebook та Instagram екстремістськими.