В росії заблокували доступ до Euronews
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Роскомнагляд заблокував сайт видання Euronews у росії. Російське видання ТАСС написало, що блокування "пов'язане із висвітленням бойових дій в Україні", повідомляє УНН.
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Як зазначено у реєстрі російського "цензузного" відомства, доступ до сайту Euronews обмежений на вимогу російської Генпрокуратури.
Крім цього, жителі росії більше не можуть дивитись телеканал Euronews, його заблокували слідом за сайтом.
Нагадаємо
росія визнала соцмережі Facebook та Instagram екстремістськими.