Росія визнала соцмережі Facebook та Instagram екстремістськими
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Тверський суд Москви в понеділок визнав Meta екстремістською організацією і заборонив її діяльність в Росії, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Так, компанія Meta володіє найбільшими соцмережами і мессенджерами - Facebook, Instagram, WhatsApp.
Рішення набуває чинності негайно. Під час суду представник Генпрокуратури уточнив, що в разі заборони Meta в Росії користувачів Facebook і Instagram не каратимуть за обхід блокувань.
Заборонні заходи не торкнуться WhatsApp - як повідомляється, генпрокуратура порахувала, що у месенджера відсутня "функція з публічного поширення інформації".
Генпрокуратура зажадала визнати Meta Platforms Inc. екстремістською організацією, після того як стало відомо, що Facebook і Instagram тимчасово дозволили користувачам в деяких країнах закликати до насильства щодо російських військових, а також бажати смерті президентам росії і білорусі. Вже наступного дня після цього, 12 березня, в Meta уточнили, що модерацію послаблять лише для постів, написаних в Україні.
"Під виглядом комерційної діяльності Meta Platforms ... поширює на території рф матеріали із закликами до насильницьких дій екстремістського характеру щодо громадян Росії", - говорилося в позові.
За даними "Медіазони", крім представника Генпрокуратури і адвокатів Meta, в суді були присутні представники Роскомнагляду і ФСБ.
Доповнення
З початку війни в Україні влада Росії заблокувала три великі іноземні соцмережі - Facebook, Twitter і Instagram.
Крім того, як стало відомо минулої п'ятниці, відеохостинг YouTube можуть заблокувати в Росії до кінця наступного тижня.
У результаті блокування найпопулярнішої в Росії соцмережі Instagram, яку Роскомнагляд визнав екстремістською поряд з Facebook, блогери, що платять податки, втратять близько 211 млн дол. (18 млрд руб.).