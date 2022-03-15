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Блокировка Instagram может стоить россии 200 млн долл. - Forbes

Блокировка Instagram может стоить россии 200 млн долл. - Forbes

Киев • УНН

 • 143343 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В результате блокировки самой популярной в россии соцсети Instagram, которую роскомнадзор признал экстремистской наряду с Facebook, блогеры, которые платят налоги, потеряют около 211 млн долл. (18 млрд руб.). Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные ассоциации рекламистов IAB Russia, пишет УНН.

Цитата

"Россия заблокировала Facebook и Instagram, суммарная аудитория которых в этой стране - около 120 млн человек. Только официальные Instagram-блогеры за последний год заработали около 211 млн долл. И это не учитывая малого бизнеса и остального рынка рекламы в этой соцсети", - указывает издание.

Детали

Доход российских блогеров, которые работали в Instagram и декларировали свои заработки, - около 18 млрд рублей (211,8 млн долл.) в 2021 году, считает ассоциация рекламистов IAB Russia. Физические лица платят 4% налога.

Но если учитывать тех, кто избегает налогов, обороты Instagram-блогеров в 10 раз больше, уверен маркетолог Павел Гуров.

Телеведущая Ксения Собчак, по версии российского Forbes - лидер по доходу в соцсетях в 2020 году, на блоггинге она заработала 1,48 млн долл. Второе место за певицей Полиной Гагариной (0,89 млн долл.), а на третьем - Ида Галич (0,85 млн долл.).

По данным trendHERO, в российском Instagram-пространстве около 255 000 микроинфлюенсеров и почти 20 000 макроинфлюенсеров и миллионников. Перестав пользоваться Instagram, все эти блогеры, очевидно, потеряют доходы.

Сама же платформа Meta не расстроится, считает Гуров.

Российский рынок для Цукерберга не самый большой. В Индии, например, Instagram пользуются 230 млн, США - 159 млн, Бразилии - 119 млн, а Индонезии - 99 млн.

Дополнение

Роскомнадзор 14 марта признал Instagram и Facebook экстремистскими организациями и в полночь заблокировал их.

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