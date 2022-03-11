Роскомнагляд обмежить доступ до Instagram
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Роскомнагляд обмежить доступ до Instagram через заклики до насильства щодо росіян. Про це повідомило російське відомство, передає УНН.
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"На підставі вимоги Генеральної прокуратури РФ доступ до соціальної мережі Instagram (належить компанії Meta Platforms, Inc.) на території Російської Федерації буде обмежений. У соціальній мережі Instagram поширюються інформаційні матеріали, що містять заклики до вчинення насильницьких дій щодо громадян Російської Федерації, в тому числі військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що материнська компанія Meta дозволить користувачам Facebook і Instagram публікувати повідомлення із закликом до насильства проти росіян і президентів РФ і Білорусі Володимира Путіна і Олександра Лукашенка. Тимчасова зміна політики компанії щодо ворожих висловлювань у публікаціях пов'язана з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.