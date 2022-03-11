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Facebook позволит желать смерти Путину и призывать к насилию в отношении российских военных

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Материнская компания Meta позволит пользователям Facebook и Instagram публиковать сообщения с призывом к насилию против россиян и президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Временное изменение политики компании в отношении враждебных высказываний в публикациях связана с полномасштабным вторжением России в Украину, сообщает УНН со ссылкой на Independent.

Детали

Соответствующие сообщения смогут публиковать пользователи из Украины, России, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

В электронных письмах модераторам указано, что призывы к насилию против России являются приемлемыми, если в публикации четко говорится о вторжении в Украину. Сообщения о смерти лидеров России и Беларуси будут блокировать, если они будут содержать два предположения о достоверности угроз - например, место расположения и метод, или другие цели.

Призывы к насилию против русских военных будут рассматриваться как разрешенные, за исключением военнопленных. Также Meta позволит восхвалять батальон ”Азов”, что обычно запрещено. По словам представителя компании Джо Осборна, они делают исключение “в контексте их защиты Украины в составе украинской Нацгвардии”.

"Мы временно сделали исключение для формы политического выражения, которые обычно нарушают наши правила, такие как насильственные высказывания", - сказал представитель Meta Энди Стоун телеканала CNN.

В то же время компания по-прежнему не будет допускать правдоподобных призывов к насилию в отношении российских гражданских лиц.

Напомним

Облачная платформа Amazon Web Services запретила регистрацию новых клиентов из России и Беларуси из-за войны в Украине.

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