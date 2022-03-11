Facebook дозволить бажати смерті Путіну та закликати до насилля щодо російських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Материнська компанія Meta дозволить користувачам Facebook та Instagram публікувати дописи з закликом до насильства проти росіян та президентів РФ і Білорусі Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Тимчасова зміна політики компанії щодо ворожих висловлювань у публікаціях пов’язана з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, повідомляє УНН з посиланням на Independent.
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Відповідні дописи зможуть публікувати користувачі з України, Росії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.
У електронних листах до модераторів вказано, що заклики до насильства проти Росії є прийнятними, якщо в публікації чітко йдеться про вторгнення в Україну. Дописи щодо смерті лідерів Росії та Білорусі блокуватимуть, якщо вони будуть містити два припущення про достовірні загрози – наприклад, місце розташування та метод, або інші цілі.
Заклики до насильства проти російських військових розглядатимуться як дозволені, за винятком військовополонених. Також Meta дозволить вихваляти батальйон ”Азов”, що зазвичай заборонено. За словами речника компанії Джо Осборна, вони роблять виняток “у контексті їх захисту України в складі української Нацгвардії”.
"Ми тимчасово зробили виняток для форми політичного вираження, які зазвичай порушують наші правила, такі як насильницькі висловлювання", - сказав представник Meta Енді Стоун телеканалу CNN.
Водночас компанія, як і раніше не допускатиме правдоподібних закликів до насильства щодо російських цивільних осіб.
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