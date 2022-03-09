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Хмарна платформа Amazon заборонила реєстрацію нових клієнтів з Росії та Білорусі

Хмарна платформа Amazon заборонила реєстрацію нових клієнтів з Росії та Білорусі

Київ • УНН

 • 91523 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Amazon Web Services, хмарна платформа Amazon, заборонила реєстрацію нових клієнтів з Росії та Білорусі, а також сторонніх продавців Amazon. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву компанії.

Деталі

Amazon також припинила відвантаження роздрібної продукції клієнтам з РФ та Білорусі через напад Росії на Україну. Компанія обмежить доступ до Prime Video та не прийматиме замовлення на відеогру New World, яку продає безпосередньо в країні-агресорі.

“Нагадаємо, на відміну від деяких інших постачальників технологій у США, Amazon і AWS не мають центрів обробки даних, інфраструктури чи офісів у Росії, і ми маємо давню політику не вести бізнес з російським урядом”, - зазначили у компанії.

У Amazon повідомили, що продовжать співпрацювати з організаціями для надання гуманітарної допомоги Україні. Наразі компанія пожертвувала 5 мільйонів доларів на підтримку постраждалих. Пожертви, що залишають клієнти на домашній сторінці Amazon, надсилають до Save the Children та Червоного Хреста на місцях.

Доповнення

Компанії Starbucks, Pepsi та Coca-Cola серед інших призупинили роботу в Росії через напад країни на Україну.

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