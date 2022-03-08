Starbucks, Pepsi та Coca-Cola призупиняють роботу в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Менш ніж тиждень тому Pepsi та Coca-Cola заявляли, що не збираються йти з російського ринку, проте, оголосили про паузу, до бойкоту долучилася копманія Starbucks. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
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Слідом за McDonald's про припинення роботи своїх закладів у Росії повідомила й мережа кав'ярень Starbucks. Як написав у своєму блозі на сайті компанії її керівник Кевін Джонсон, він "засуджує жахливий напад Росії на Україну та співчуває всім постраждалим".
Ліцензований партнер кав'ярень погодився призупинити роботу магазинів і підтримуватиме майже дві тисячі російських партнерів, кошти до існування яких залежать від Starbucks, йдеться в заяві компанії.
Сьогодні стало відомо про призупинення бізнесу в Росії корпорації Pepsi та Coca-Cola.
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"Наші серця з людьми, які переживають неймовірні наслідки цих трагічних подій", - йдеться у заяві компанії.
Нагадаємо
Найбільша в світі мережа ресторанів швидкого харчування Mcdonald's прийняла рішення призупинити свою діяльність на території Росії і закрити всі 850 ресторанів через вторгнення країни-агресора на територію України.