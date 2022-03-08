Starbucks, Pepsi и Coca-Cola приостанавливают работу в России
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Менее недели назад Pepsi и Coca-Cola заявляли, что не собираются уходить с российского рынка, однако, объявили о паузе, к бойкоту русского рынка присоединилась копмания Starbucks. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Детали
Вслед за Мcdonald's о прекращении работы своих заведений в России сообщила и сеть кофеен Starbucks. Как написал в своем блоге на сайте компании ее руководитель Кевин Джонсон, он "осуждает ужасное нападение России на Украину и сочувствует всем пострадавшим".
Лицензированный партнер кофеен согласился приостановить работу магазинов и будет поддерживать почти две тысячи российских партнеров, средства к существованию которых зависят от Starbucks, говорится в заявлении компании.
Сегодня стало известно о приостановке бизнеса в России корпорации Pepsi и Coca-Cola.
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"Наши сердца с людьми, которые переживают невероятные последствия этих трагических событий", - говорится в заявлении компании.
Напомним
Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания mcdonald's приняла решение приостановить свою деятельность на территории России и закрыть все 850 ресторанов из-за вторжения страны-агрессора на территорию Украины.