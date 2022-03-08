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McDonald's вирішив тимчасово закрити усі ресторани в Росії

McDonald's вирішив тимчасово закрити усі ресторани в Росії

Київ • УНН

 • 142961 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Найбільша в світі мережа ресторанів швидкого харчування Mcdonald's прийняла рішення призупинити свою діяльність на території Росії і закрити всі 850 ресторанів через вторгнення країни-агресора на територію України. Про це йдеться на корпоративному сайті компанії, передає УНН.

Цитата

"Після ретельних консультацій з нашим главою Ріком Ернандесом і рештою радою директорів Mcdonald's вирішив тимчасово закрити всі наші ресторани в Росії і призупинити будь-яку діяльність на цьому ринку", - заявив гендиректор компанії Кріс Кемпчинські.

Деталі

За словами гендиректора, цінності Mcdonald's не дають компанії право ігнорувати "непотрібні людські страждання, що відбуваються в Україні".

У Росії в Mcdonald's працюють близько 62 тисяч осіб. Компанія пообіцяла, що продовжить платити їм зарплату, незважаючи на закриття ресторанів. Про дату відновлення роботи на сайті не йдеться коли вони відкриються знову, невідомо.

Додамо

Як повідомляв УНН, щодня все більше компаній розривають співпрацю з Росією і Білоруссю через розгортання військ на території України.

Так, сьогодні стало відомо, що кріптобіржа Binance не проводитиме операції з випущеними в РФ картами Mastercard і Visa.

Крім того, США можуть оголосити заборону на російську нафту.

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