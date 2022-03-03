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Список компаний и корпораций, поддержавших бойкот против России и Беларуси

Список компаний и корпораций, поддержавших бойкот против России и Беларуси

Киев • УНН

 • 472258 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Каждый день все больше компаний разрывают сотрудничество с Россией и Беларусью из-за развертывания войск на территории Украины. Об этом сообщает УНН.

Детали

С каждым днем против России, из-за вторжения в Украину, все больше компаний закрывают предприятия, отменяют сотрудничество и поддерживают мировой бойкот против агрессора. Впоследствии, из-за того, что Беларусь поддерживает российские действия в Украине, против Лукашенко и страны в целом тоже начали вводить санкции.

Сейчас это актуальный список компаний, которые полностью или временно сорвали труд в России:

1-2-3 Production - продакшн, который снимал сериал "Анна Каренина" для Netflix. Производство остановлено.
AirBus - как и Boeing остановили обслуживание российских авиакомпаний.
Acne Studios - бренд одежды - приостановили работу в России.
American Express - прекратили работу с банками России.
ASOS-остановка поставки своей продукции.
Aston Martin - прекратил работу в России.
Better World Books - онлайн-магазин подержанных и новых книг с доставкой по миру - удалил Россию из списка стран для доставки.
BLAST-Международная ассоциация киберспорта-участники из России и Белоруссии исключены.
BWF-исключение всех спортсменов России и Белоруссии из международных соревнований.
Bentley-остановка поставок в Россию.
Canon - все магазины закрываются.
Central Partnership - прекратил работу в России.
COS-бренд одежды-закрытие всех магазинов в России.
Captain Morgan прекращение поставок.
Chivas Regal прекращение поставок.
Daimler Truck-производитель грузовиков, расторгших контракт с Камаз.
Ducati-выход с рынка.
Deutsche Börse-прекратил торговлю всеми русскими ценными бумагами.
Dmarket - площадка для торговли NFT и In-game Metaverse items - заморозил все счета пользователей из России и Белоруссии.
EA Sports - команды и клубы России удалены из спортивных симуляторов FIFA и NHL.
European Athletics-исключение всех спортсменов России и Белоруссии из международных соревнований.
Farfetch - онлайн-магазин эксклюзивной одежды остановил работу в России.
FIBA-баскетбол-исключение всех спортсменов России и Белоруссии из международных соревнований.
FINA-плавание-исключение всех спортсменов России и Белоруссии из международных соревнований.
FIS-Лыжный спорт-исключение всех спортсменов России и Белоруссии из международных соревнований.
FIFA - самарские "Крылья советов" уже готовятся к проведению товарищеских матчей с клубами из Северной Кореи.
FIVB - международная федерация волейбола объявила о переносе чемпионата мира 2022 года из России.
HAPAG Lloyd — контейнерные перевозчики отменяют все заказы.
H & M-останавливает работу всех магазинов в России.
Honda-выход с рынка.
Hyundai - закрывают заводы в России. Около 3000 человек уволены.
IBU - биатлон - исключение всех спортсменов России и Белоруссии из международных соревнований.
IFW - тяжелая атлетика - запретили использовать национальный флаг и гимн.
IHF - гандбол-исключение всех спортсменов России и Белоруссии из международных соревнований.
ISU-Конькобежный спорт-исключение всех спортсменов России и Белоруссии из международных соревнований.
ITF теннис (одна из ассоциаций) - исключение всех спортсменов России и Белоруссии с международных соревнований.
ITTF-настольный теннис-исключение всех спортсменов России и Белоруссии из международных соревнований.
IIHF — хоккей — отстранила Россию и Беларусь и лишила Россию права проведения ЧМ в 2023 году.
IHerb - крупнейший ритейлер Бадов - перестал принимать заказы из России, Белоруссии и Молдовы.
Jameson прекращение поставок и отмене маркетинговых проектов.
Johnnie Walker-прекращение поставок и отмена маркетинговых проектов.
KRAKEN - криптобиржа - блокирует счета пользователей из России.
Lamborghini-выход с рынка.
Land Rover-выход с рынка.
Mazda-выход с рынка.
MAN — автоконцерн прекратил поставки грузовиков и комплектующих для их производства в России и Белоруссии.
Michelin - удаление из мирового гида ресторанов. Также исключение из ассоциации 50Best - топ-50 лучших ресторанов мира.
MMA — смешанные единоборства — приостановили членство в федерации для бойцов из России и Белоруссии.
Matchesfashion - онлайн-магазин больше не принимает заказы в России.
McKinsey & Co - консалтинг и стратегическое управление для крупного бизнеса и госструктур - разрывают все контракты с клиентами из России.
Net-a-Porter - британский онлайн-магазин перестал принимать и доставлять заказы в Россию.

Nissan-поставка нового Pathfinder остановлена, идет подготовка к выходу с рынка.
NOKIA прекращает поставки оборудования для мобильных операторов: Вымпелком, Tele2, Мегафон, MTC. Кроме того, NOKIA вместе с компанией Yardo занимались выпуском базовых станций 4G и 5G и развивала инфраструктуру покрытие станциями Россию. После отзыва лицензии эта программа остановится.
Ocean Network Express - поставки в/из России остановлены.
OKKO-заблокирована как одна из структур "Газпром".
Oracle - второй по величине в мире производитель серверов и программного обеспечения после Microsoft - останавливает работу в России.
Ozon-NY биржа и NASDAQ приостановили торговлю акциями компании. За неделю капитализация уменьшилась с 3,7 млрд $ до 2,5 млрд $.
Poster-закрыла доступ всем клиентам из России и Белоруссии к своему сервису учета для ресторанов.
Qmall - криптобиржа - блокирует счета пользователей из России.
Samsung - отменила продаж модели Galaxy S22, идет подготовка к полному уходу с рынка.
Siemens Energy - все новые проекты в России закрываются.
SKF-крупнейший в мире производитель подшипников, временно останавливает поставки российским покупателям.
Staropramen и еще с десяток чешских производителей пива останавливают поставки товара.
Steam - гигантская платформа для рассчитанных на много пользователей игр - блокировки пользователей из России и запрет на оплату каких-либо опций.
Specialty Coffee Association - исключение из мировых чемпионатов кофе.
Spotify - стриминг полностью выходит из России.
Tesla - поставка товаров в Россию прекращена.
Venice Film Festival - запрет на участие делегации России и посещение гостям из России.
UCI / ICU - велосипедный спорт - исключение всех спортсменов России и Белоруссии из международных соревнований.
USFSA-фигурное катание-исключение всех спортсменов России и Белоруссии из международных соревнований.
YouTube - обсуждается широкая программа блокировки каналов и отдельных видео в России.
VK - за неделю капитализация упала с 1,2 млрд. До 175 млн. $.
WePlay Esports - не будет освещать Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 на русском языке.
Wish-большая e-commerce платформа-готовят заявление о выходе с рынка.
Wintershall Dea - отказывается от реализации новых проектов по добыче нефти и газа в России.
Xiaomi - обсуждают санкции против России. США попросили Китай уважать мировые санкции, иначе запретят поставки важных комплектующих.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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