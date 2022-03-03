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Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп
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Список компаній та корпорацій, які підтримали бойкот проти Росії та Білорусі

Список компаній та корпорацій, які підтримали бойкот проти Росії та Білорусі

Київ • УНН

 • 472264 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Кожного дня все більше компаній розривають співпрацю з Росією та Білоруссю через розгортання військ на території України. Про це повідомляє УНН.

Деталі

З кожним днем проти Росії, через вторгнення в Україну, все більше компаній закривають підприємства, скасовують співпрацю та підтримують світовий бойкот проти агресора. Згодом, через те, що Білорусь підтримує російські дії в Україні, проти Лукашенка та країни загалом теж почали вводити санкції.

Наразі це актуальний список компаній, які повністю або тимчасово зозірвали працю в Росії:

1-2-3 Production - продакшн, який знімав серіал "Анна Кареніна" для Netflix. Виробництво зупинено.
AirBus - як і Boeing зупинили обслуговування російських авіакомпаній.
Acne Studios – бренд одягу – призупинили роботу в Росії.
American Express – припинили роботу з банками Росії.
ASOS - зупинка постачання своєї продукції.
Aston Martin – припинив роботу в Росії.
Better World Books - онлайн-магазин вживаних та нових книг з доставкою по світу - видалив Росію зі списку країн для доставки.
BLAST – міжнародна асоціація кіберспорту – учасники з Росії та Білорусії виключені.
BWF - виключення всіх спортсменів Росії та Білорусії з міжнародних змагань.
Bentley - зупинка поставок до Росії.
Canon – всі магазини закриваються.
Central Partnership – припинив роботу в Росії.
COS – бренд одягу – закриття всіх магазинів у Росії.
Captain Morgan - припинення постачання.
Chivas Regal - припинення постачання.
Daimler Truck - виробник вантажівок, що розірвали контракт з Камаз.
Ducati – вихід із ринку.
Deutsche Börse – припинив торгівлю всіма російськими цінними паперами.
Dmarket – майданчик для торгівлі NFT та In-game Metaverse items – заморозив усі рахунки користувачів з Росії та Білорусії.
EA Sports - команди та клуби Росії видалені зі спортивних симуляторів FIFA та NHL.
European Athletics - виключення всіх спортсменів Росії та Білорусії з міжнародних змагань.
Farfetch – онлайн-магазин ексклюзивного одягу – зупинив роботу в Росії.
FIBA – баскетбол – виключення всіх спортсменів Росії та Білорусії з міжнародних змагань.
FINA – плавання – виключення всіх спортсменів Росії та Білорусії з міжнародних змагань.
FIS – лижний спорт – виключення всіх спортсменів Росії та Білорусії з міжнародних змагань.
FIFA – самарські «Крила рад» вже готуються до проведення товариських матчів із клубами з Північної Кореї.
FIVB - міжнародна федерація волейболу оголосила про перенесення чемпіонату світу 2022 року з Росії.
HAPAG Lloyd — контейнерні перевізники скасовують усі замовлення.
H&M - зупиняє роботу всіх магазинів у Росії.
Honda – вихід з ринку.
Hyundai – закривають заводи в Росії. Близько 3000 людей звільнено.
IBU – біатлон – виключення всіх спортсменів Росії та Білорусії з міжнародних змагань.
IFW – важка атлетика – заборонили використовувати національний прапор та гімн.
IHF - гандбол - виключення всіх спортсменів Росії та Білорусії з міжнародних змагань.
ISU - ковзанярський спорт - виключення всіх спортсменів Росії та Білорусії з міжнародних змагань.
ITF – теніс (одна з асоціацій) – виключення всіх спортсменів Росії та Білорусії з міжнародних змагань.
ITTF – настільний теніс – виключення всіх спортсменів Росії та Білорусії з міжнародних змагань.
IIHF — хокей — усунула Росію та Білорусь та позбавила Росію права проведення ЧС у 2023 році.
iHerb - найбільший рітейлер БАДів - перестав приймати замовлення з Росії, Білорусії та Молдови.
Jameson — припинення постачання та скасування маркетингових проектів.
Johnnie Walker — припинення постачання та скасування маркетингових проектів.
KRAKEN – криптобіржа – блокує рахунки користувачів із Росії.
Lamborghini – вихід із ринку.
Land Rover – вихід з ринку.
Mazda – вихід з ринку.
MAN — автоконцерн припинив постачання вантажівок та комплектуючих для їх виробництва в Росії та Білорусії.
Michelin – видалення зі світового гіда ресторанів. Також виняток з асоціації 50Best - топ-50 найкращих ресторанів світу.
MMA — змішані єдиноборства — призупинили членство у федерації для бійців із Росії та Білорусії.
Matchesfashion – онлайн-магазин більше не приймає замовлення в Росії.
McKinsey & Co – консалтинг та стратегічне управління для великого бізнесу та держструктур – розривають усі контракти з клієнтами з Росії.
Net-a-Porter - британський онлайн-магазин перестав приймати та доставляти замовлення до Росії.

Nissan — постачання нового Pathfinder зупинено, йде підготовка до виходу з ринку.
NOKIA - припиняє постачання обладнання для мобільних операторів: ВимпелКом, Tele2, Мегафон, MTC. Крім того, NOKIA разом з компанією Yardo займалися випуском базових станцій 4G та 5G та розвивала інфраструктуру покриття станціями Росію. Після відкликання ліцензії ця програма зупиниться.
Ocean Network Express - поставки в/з Росії зупинені.
OKKO — заблокована як одна із структур “Газпром”.
Oracle - другий за величиною у світі виробник серверів та програмного забезпечення після Microsoft - зупиняє роботу в Росії.
Ozon - NY біржа та NASDAQ призупинили торгівлю акціями компанії. За тиждень капіталізація зменшилася з 3,7 млрд $ до 2,5 млрд $.
Poster - закрила доступ всім клієнтам з Росії та Білорусії до свого сервісу обліку для ресторанів.
Qmall – криптобіржа – блокує рахунки користувачів із Росії.
Samsung - скасувала продажів моделі Galaxy S22, йде підготовка до повного відходу з ринку.
Siemens Energy - всі нові проекти в Росії закриваються.
SKF - найбільший у світі виробник підшипників, тимчасово зупиняє постачання російським покупцям.
Staropramen і ще з десяток чеських виробників пива зупиняють постачання товару.
Steam - гігантська платформа для розрахованих на багато користувачів ігор - блокування користувачів з Росії і заборона на оплату будь-яких опцій.
Specialty Coffee Association - виняток зі світових чемпіонатів кави.
Spotify - стрімінг повністю виходить із Росії.
Tesla - постачання товарів до Росії припинено.
Venice Film Festival - заборона на участь делегації Росії та відвідування гостям із Росії.
UCI/ICU – велосипедний спорт – виключення всіх спортсменів Росії та Білорусії з міжнародних змагань.
USFSA – фігурне катання – виключення всіх спортсменів Росії та Білорусії з міжнародних змагань.
YouTube – обговорюється широка програма блокування каналів та окремих відео в Росії.
VK - за тиждень капіталізація впала з 1,2 млрд. до 175 млн. $.
WePlay Esports - не освітлюватиме Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 російською мовою.
Wish – велика e-commerce платформа – готують заяву про вихід із ринку.
Wintershall Dea - відмовляється від реалізації нових проектів з видобутку нафти та газу в Росії.
Xiaomi – обговорюють санкції проти Росії. США попросили Китай поважати світові санкції, інакше заборонять постачання важливих комплектуючих.

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