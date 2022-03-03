Список компаній та корпорацій, які підтримали бойкот проти Росії та Білорусі

Деталі

З кожним днем проти Росії, через вторгнення в Україну, все більше компаній закривають підприємства, скасовують співпрацю та підтримують світовий бойкот проти агресора. Згодом, через те, що Білорусь підтримує російські дії в Україні, проти Лукашенка та країни загалом теж почали вводити санкції.

Наразі це актуальний список компаній, які повністю або тимчасово зозірвали працю в Росії:

1-2-3 Production - продакшн, який знімав серіал "Анна Кареніна" для Netflix. Виробництво зупинено.

AirBus - як і Boeing зупинили обслуговування російських авіакомпаній.

Acne Studios – бренд одягу – призупинили роботу в Росії.

American Express – припинили роботу з банками Росії.

ASOS - зупинка постачання своєї продукції.

Aston Martin – припинив роботу в Росії.

Better World Books - онлайн-магазин вживаних та нових книг з доставкою по світу - видалив Росію зі списку країн для доставки.

BLAST – міжнародна асоціація кіберспорту – учасники з Росії та Білорусії виключені.

BWF - виключення всіх спортсменів Росії та Білорусії з міжнародних змагань.

Bentley - зупинка поставок до Росії.

Canon – всі магазини закриваються.

Central Partnership – припинив роботу в Росії.

COS – бренд одягу – закриття всіх магазинів у Росії.

Captain Morgan - припинення постачання.

Chivas Regal - припинення постачання.

Daimler Truck - виробник вантажівок, що розірвали контракт з Камаз.

Ducati – вихід із ринку.

Deutsche Börse – припинив торгівлю всіма російськими цінними паперами.

Dmarket – майданчик для торгівлі NFT та In-game Metaverse items – заморозив усі рахунки користувачів з Росії та Білорусії.

EA Sports - команди та клуби Росії видалені зі спортивних симуляторів FIFA та NHL.

European Athletics - виключення всіх спортсменів Росії та Білорусії з міжнародних змагань.

Farfetch – онлайн-магазин ексклюзивного одягу – зупинив роботу в Росії.

FIBA – баскетбол – виключення всіх спортсменів Росії та Білорусії з міжнародних змагань.

FINA – плавання – виключення всіх спортсменів Росії та Білорусії з міжнародних змагань.

FIS – лижний спорт – виключення всіх спортсменів Росії та Білорусії з міжнародних змагань.

FIFA – самарські «Крила рад» вже готуються до проведення товариських матчів із клубами з Північної Кореї.

FIVB - міжнародна федерація волейболу оголосила про перенесення чемпіонату світу 2022 року з Росії.

HAPAG Lloyd — контейнерні перевізники скасовують усі замовлення.

H&M - зупиняє роботу всіх магазинів у Росії.

Honda – вихід з ринку.

Hyundai – закривають заводи в Росії. Близько 3000 людей звільнено.

IBU – біатлон – виключення всіх спортсменів Росії та Білорусії з міжнародних змагань.

IFW – важка атлетика – заборонили використовувати національний прапор та гімн.

IHF - гандбол - виключення всіх спортсменів Росії та Білорусії з міжнародних змагань.

ISU - ковзанярський спорт - виключення всіх спортсменів Росії та Білорусії з міжнародних змагань.

ITF – теніс (одна з асоціацій) – виключення всіх спортсменів Росії та Білорусії з міжнародних змагань.

ITTF – настільний теніс – виключення всіх спортсменів Росії та Білорусії з міжнародних змагань.

IIHF — хокей — усунула Росію та Білорусь та позбавила Росію права проведення ЧС у 2023 році.

iHerb - найбільший рітейлер БАДів - перестав приймати замовлення з Росії, Білорусії та Молдови.

Jameson — припинення постачання та скасування маркетингових проектів.

Johnnie Walker — припинення постачання та скасування маркетингових проектів.

KRAKEN – криптобіржа – блокує рахунки користувачів із Росії.

Lamborghini – вихід із ринку.

Land Rover – вихід з ринку.

Mazda – вихід з ринку.

MAN — автоконцерн припинив постачання вантажівок та комплектуючих для їх виробництва в Росії та Білорусії.

Michelin – видалення зі світового гіда ресторанів. Також виняток з асоціації 50Best - топ-50 найкращих ресторанів світу.

MMA — змішані єдиноборства — призупинили членство у федерації для бійців із Росії та Білорусії.

Matchesfashion – онлайн-магазин більше не приймає замовлення в Росії.

McKinsey & Co – консалтинг та стратегічне управління для великого бізнесу та держструктур – розривають усі контракти з клієнтами з Росії.

Net-a-Porter - британський онлайн-магазин перестав приймати та доставляти замовлення до Росії.

Nissan — постачання нового Pathfinder зупинено, йде підготовка до виходу з ринку.

NOKIA - припиняє постачання обладнання для мобільних операторів: ВимпелКом, Tele2, Мегафон, MTC. Крім того, NOKIA разом з компанією Yardo займалися випуском базових станцій 4G та 5G та розвивала інфраструктуру покриття станціями Росію. Після відкликання ліцензії ця програма зупиниться.

Ocean Network Express - поставки в/з Росії зупинені.

OKKO — заблокована як одна із структур “Газпром”.

Oracle - другий за величиною у світі виробник серверів та програмного забезпечення після Microsoft - зупиняє роботу в Росії.

Ozon - NY біржа та NASDAQ призупинили торгівлю акціями компанії. За тиждень капіталізація зменшилася з 3,7 млрд $ до 2,5 млрд $.

Poster - закрила доступ всім клієнтам з Росії та Білорусії до свого сервісу обліку для ресторанів.

Qmall – криптобіржа – блокує рахунки користувачів із Росії.

Samsung - скасувала продажів моделі Galaxy S22, йде підготовка до повного відходу з ринку.

Siemens Energy - всі нові проекти в Росії закриваються.

SKF - найбільший у світі виробник підшипників, тимчасово зупиняє постачання російським покупцям.

Staropramen і ще з десяток чеських виробників пива зупиняють постачання товару.

Steam - гігантська платформа для розрахованих на багато користувачів ігор - блокування користувачів з Росії і заборона на оплату будь-яких опцій.

Specialty Coffee Association - виняток зі світових чемпіонатів кави.

Spotify - стрімінг повністю виходить із Росії.

Tesla - постачання товарів до Росії припинено.

Venice Film Festival - заборона на участь делегації Росії та відвідування гостям із Росії.

UCI/ICU – велосипедний спорт – виключення всіх спортсменів Росії та Білорусії з міжнародних змагань.

USFSA – фігурне катання – виключення всіх спортсменів Росії та Білорусії з міжнародних змагань.

YouTube – обговорюється широка програма блокування каналів та окремих відео в Росії.

VK - за тиждень капіталізація впала з 1,2 млрд. до 175 млн. $.

WePlay Esports - не освітлюватиме Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 російською мовою.

Wish – велика e-commerce платформа – готують заяву про вихід із ринку.

Wintershall Dea - відмовляється від реалізації нових проектів з видобутку нафти та газу в Росії.

Xiaomi – обговорюють санкції проти Росії. США попросили Китай поважати світові санкції, інакше заборонять постачання важливих комплектуючих.