США могут объявить о запрете импорта российской нефти уже сегодня - СМИ

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"Ожидается, что США уже во вторник объявят, что запретят импорт российской нефти, сообщает NBC News со ссылкой на два источника, знакомые с этим вопросом", - сообщает телеканал.

Детали

Белый дом и министерство энергетики США, как указано, не сразу ответили на запросы CNBC о комментариях. Но Белый дом во вторник утром обновил расписание президента США Джо Байдена на день, включив в него объявление о новых действиях США, направленных на то, чтобы "привлечь Россию к ответственности за ее неспровоцированную и неоправданную войну против Украины".

Байден объявит заявление из Белого дома в 17:45 по киевскому времени, говорится в обновленном расписании.

Согласно более ранним сообщениям Bloomberg News, США должны запретить российскую нефть, сжиженный природный газ (СПГ) и уголь - без участия Европы уже во вторник.

Цены на нефть тем временем подскочили в воскресенье до уровня, который в последний раз видели в 2008 году.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate, эталон нефти в США, торговались вплоть до 132,07 доллара. Международный эталон на нефть Brent достиг 139,13 доллара. Но оба установились значительно ниже этих максимумов во время торговой сессии в понедельник.

Во вторник WTI выросла на 2,9% до 122,76 доллара за баррель, а Brent повысилась на 3,5% до 127,40 доллара.

Затем нефть марки WTI подскочила примерно на 4% до почти 124 долларов за баррель.

Эксперты ожидают, что цены на нефть — и, следовательно, цены на АЗС останутся высокими.

Дополнения

Пока что санкции Запада были сосредоточены на ударе по финансовым учреждениям РФ, но возможные энергетические санкции были оставлены на столе как вариант.

Кроме того, рынок уже демонстрирует "самосанкции", поскольку покупатели избегают российской нефти.