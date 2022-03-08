США можуть оголосити про заборону імпорту російської нафти вже сьогодні - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. США можуть оголосити заборону на російську нафту вже сьогодні, 8 березня. Ціни на нафту підскочили до максимумів через такі повідомлення, повідомляє CNBC, пише УНН.
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"Очікується, що США вже у вівторок оголосять, що заборонять імпорт російської нафти, повідомляє NBC News з посиланням на два джерела, знайомі з цим питанням", - повідомляє телеканал.
Деталі
Білий дім і міністерство енергетики США, як вказано, не відразу відповіли на запити CNBC про коментар. Але Білий дім у вівторок вранці оновив розклад президента США Джо Байдена на день, включивши в нього оголошення про нові дії США, спрямовані на те, щоб "притягнути Росію до відповідальності за її неспровоковану та невиправдану війну проти України".
Байден оголосить заяву з Білого дому о 17:45 за київським часом, йдеться в оновленому розкладі.
Згідно з ранішим повідомленням Bloomberg News, США мають заборонити російську нафту, скраплений природний газ (СПГ) і вугілля - без участі Європи вже у вівторок.
Ціни на нафту тим часом підскочили в неділю до рівня, який востаннє бачили в 2008 році.
Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate, еталон нафти в США, торгувались аж до 132,07 долара. Міжнародний еталон на нафту Brent досяг 139,13 долара. Але обидва встановилися значно нижче цих максимумів під час торгової сесії в понеділок.
У вівторок WTI виріс на 2,9% до 122,76 долара за барель, а Brent підвищився на 3,5% до 127,40 долара.
Потім нафта марки WTI підскочила приблизно на 4% до майже 124 доларів за барель.
Експерти очікують, що ціни на нафту — і, отже, ціни на АЗС — залишаться високими.
Доповнення
Поки що санкції Заходу були зосереджені на ударі по фінансових установах РФ, але можливі енергетичні санкції були залишені на столі як варіант.
Крім того, ринок вже демонструє "самосанкції", оскільки покупці уникають російської нафти.