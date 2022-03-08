McDonald's решил временно закрыть все рестораны в России
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приняла решение приостановить свою деятельность на территории России и закрыть все 850 ресторанов из-за вторжения страны-агрессора на территорию Украины. Об этом говорится на корпоративном сайте компании, передает УНН.
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"После тщательных консультаций с нашим главой Риком Эрнандесом и остальным советом директоров McDonald's решил временно закрыть все наши рестораны в России и приостановить любую деятельность на этом рынке", – заявил гендиректор компании Крис Кемпчински.
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По словам гендиректора, ценности McDonald's не дают компании право игнорировать "ненужные человеческие страдания, происходящие в Украине".
В России в McDonald's работают около 62 тысяч человек. Компания пообещала, что продолжит платить им зарплату, невзирая на закрытие ресторанов. О дате возобновления работы на сайте не говорится Когда они откроются снова, неизвестно.
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Как сообщал УНН, каждый день все больше компаний разрывают сотрудничество с Россией и Беларусью из-за развертывания войск на территории Украины.
Так, сегодня стало известно, что криптобиржа Binance не будет проводить операции с выпущенными в РФ картами Mastercard и Visa.
Кроме того, США могут объявить запрет на российскую нефть.