Криптобиржа Binance не будет проводить операции с выпущенными в РФ картами Mastercard и Visa
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Криптобиржа Binance не будет проводить операции с выпущенными в РФ картами Mastercard и Visa. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.
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"Крупнейшая криптобиржа Binance больше не будет поддерживать карты Mastercard и Visa, выпущенные на территории РФ, с 9 марта", - сообщил Федоров в Telegram.
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Ранее глава Минцифры призвал мировые криптобиржи заморозить счета всех граждан России и Беларуси.
Кроме того, платежные системы Mastercard и Visa прекращают свою работу на территории России.