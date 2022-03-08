Криптобиржа Binance не будет проводить операции с выпущенными в РФ картами Mastercard и Visa

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"Крупнейшая криптобиржа Binance больше не будет поддерживать карты Mastercard и Visa, выпущенные на территории РФ, с 9 марта", - сообщил Федоров в Telegram.

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Ранее глава Минцифры призвал мировые криптобиржи заморозить счета всех граждан России и Беларуси.

Кроме того, платежные системы Mastercard и Visa прекращают свою работу на территории России.