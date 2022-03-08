Криптобіржа Binance не проводитиме операції з випущеними в РФ картами Mastercard і Visa
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Криптобіржа Binance не проводитиме операції з випущеними в РФ картами Mastercard і Visa. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.
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"Найбільша криптобіржа Binance більше не підтримуватиме картки Mastercard та Visa, випущені на території РФ, з 9 березня", - повідомив Федоров у Telegram.
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Раніше очільник Мінцифри закликав світові криптобіржі заморозити рахунки всіх громадян Росії та Білорусі.
Окрім того, платіжні системи Mastercard та Visa припиняють свою роботу на території Росії.