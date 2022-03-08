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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 58126 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Криптобіржа Binance не проводитиме операції з випущеними в РФ картами Mastercard і Visa

Криптобіржа Binance не проводитиме операції з випущеними в РФ картами Mastercard і Visa

Київ • УНН

 • 190049 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Криптобіржа Binance не проводитиме операції з випущеними в РФ картами Mastercard і Visa. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.

Цитата

"Найбільша криптобіржа Binance більше не підтримуватиме картки Mastercard та Visa, випущені на території РФ, з 9 березня", - повідомив Федоров у Telegram.

Доповнення

Раніше очільник Мінцифри закликав світові криптобіржі заморозити рахунки всіх громадян Росії та Білорусі.

Окрім того, платіжні системи Mastercard та Visa припиняють свою роботу на території Росії.

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