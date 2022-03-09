Облачная платформа Amazon запретила регистрацию новых клиентов из России и Беларуси

Детали

Amazon также прекратила отгрузку розничной продукции клиентам из РФ и Беларуси из-за нападения России на Украину. Компания ограничит доступ к Prime Video и не будет принимать заказы на видеоигру New World, которую продает непосредственно в стране-агрессоре.

“Напомним, в отличие от некоторых других поставщиков технологий в США, Amazon и AWS не имеют центров обработки данных, инфраструктуры или офисов в России, и мы имеем давнюю политику не вести бизнес с российским правительством”, - отметили в компании.

В Amazon сообщили, что продолжат сотрудничать с организациями для оказания гуманитарной помощи Украине. На данный момент компания пожертвовала 5 миллионов долларов на поддержку пострадавших. Пожертвования, которые оставляют клиенты на домашней странице Amazon, направляют в Save the Children и Красный Крест на местах.

Дополнение

Компании Starbucks, Pepsi и Coca-Cola среди прочих приостановили работу в России из-за нападения страны на Украину.