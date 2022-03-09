Облачная платформа Amazon запретила регистрацию новых клиентов из России и Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Amazon Web Services, облачная платформа Amazon, запретила регистрацию новых клиентов из России и Беларуси, а также сторонних продавцов Amazon. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление компании.
Детали
Amazon также прекратила отгрузку розничной продукции клиентам из РФ и Беларуси из-за нападения России на Украину. Компания ограничит доступ к Prime Video и не будет принимать заказы на видеоигру New World, которую продает непосредственно в стране-агрессоре.
“Напомним, в отличие от некоторых других поставщиков технологий в США, Amazon и AWS не имеют центров обработки данных, инфраструктуры или офисов в России, и мы имеем давнюю политику не вести бизнес с российским правительством”, - отметили в компании.
В Amazon сообщили, что продолжат сотрудничать с организациями для оказания гуманитарной помощи Украине. На данный момент компания пожертвовала 5 миллионов долларов на поддержку пострадавших. Пожертвования, которые оставляют клиенты на домашней странице Amazon, направляют в Save the Children и Красный Крест на местах.
Дополнение
Компании Starbucks, Pepsi и Coca-Cola среди прочих приостановили работу в России из-за нападения страны на Украину.