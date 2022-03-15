Блокування Instagram може коштувати росії 200 млн дол. - Forbes
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У результаті блокування найпопулярнішої в росії соцмережі Instagram, яку роскомнагляд визнав екстремістською поряд з Facebook, блогери, що сплачують податки, втратять близько 211 млн дол. (18 млрд руб.). Про це повідомляє Forbes з посиланням на дані асоціації рекламістів IAB Russia, пише УНН.
Цитата
"Росія заблокувала Facebook та Instagram, сумарна аудиторія яких у цій країні – близько 120 млн людей. Тільки офіційні Instagram-блогери за останній рік заробили близько 211 млн дол., і це не враховуючи малого бізнесу та решти ринку реклами в цій соцмережі", - вказує видання.
Деталі
Дохід російських блогерів, які працювали в Instagram і декларували свої заробітки, – близько 18 млрд рублів (211,8 млн дол.) 2021 року, вважає асоціація рекламістів IAB Russia. Фізичні особи сплачують 4% податку.
Але якщо враховувати тих, хто уникає податків, обороти Instagram-блогерів у 10 разів більші, упевнений маркетолог Павло Гуров.
Телеведуча Ксенія Собчак, за версією російського Forbes, – лідер за доходом у соцмережах у 2020 році, на блогінгу вона заробила 1,48 млн дол. Друге місце за співачкою Поліною Гагаріною (0,89 млн дол.), а на третьому – Іда Галич (0,85 млн дол.).
За даними trendHERO, у російському Instagram-просторі близько 255 000 мікроінфлюенсерів і майже 20 000 макроінфлюенсерів та мільйонників. Переставши користуватися Instagram, усі ці блогери, очевидно, втратять доходи.
Сама ж платформа Meta не засмутиться, вважає Гуров.
Російський ринок для Цукерберга не найбільший. В Індії, наприклад, Instagram користуються 230 млн, США – 159 млн, Бразилії – 119 млн, а Індонезії – 99 млн.
Доповнення
Роскомнагляд 14 березня визнав Instagram та Facebook екстремістськими організаціями та опівночі заблокував їх.