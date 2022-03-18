YouTube в россии могут заблокировать до конца следующей недели, или даже и сегодня - росСМИ

Цитата

"Источник отметил, что портал должны были заблокировать еще на прошлой неделе, но мероприятие отложили из-за блокировки Instagram, чтобы было не все сразу", - говорится в сообщении.

Детали

Ранее роскомнадзор обвинил администрацию YouTube в "действиях террористического характера" из-за распространения в видеохостинге "антироссийских роликов".

Дополнение

В результате блокировки самой популярной в россии соцсети Instagram, которую роскомнадзор признал экстремистской наряду с Facebook, блогеры, платящие налоги, потеряют около 211 млн долл. (18 млрд руб.).

С начала войны в Украине власти россии заблокировали три крупные иностранные соцсети - Facebook, Twitter и Instagram.