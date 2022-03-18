YouTube в россии могут заблокировать до конца следующей недели, или даже и сегодня - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Видеохостинг YouTube могут заблокировать в россии до конца следующей недели. При этом, не исключено, что это может произойти уже сегодня. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник, близкий к роскомнадзору, пишет УНН.
Цитата
"Источник отметил, что портал должны были заблокировать еще на прошлой неделе, но мероприятие отложили из-за блокировки Instagram, чтобы было не все сразу", - говорится в сообщении.
Детали
Ранее роскомнадзор обвинил администрацию YouTube в "действиях террористического характера" из-за распространения в видеохостинге "антироссийских роликов".
Дополнение
В результате блокировки самой популярной в россии соцсети Instagram, которую роскомнадзор признал экстремистской наряду с Facebook, блогеры, платящие налоги, потеряют около 211 млн долл. (18 млрд руб.).
С начала войны в Украине власти россии заблокировали три крупные иностранные соцсети - Facebook, Twitter и Instagram.