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YouTube в росії можуть заблокувати до кінця наступного тижня, або навіть і сьогодні - росЗМІ

YouTube в росії можуть заблокувати до кінця наступного тижня, або навіть і сьогодні - росЗМІ

Київ • УНН

 • 119407 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Відеохостинг YouTube можуть заблокувати у росії до кінця наступного тижня. При цьому, не виключено, що це може статися вже сьогодні. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерело, близьке до Роскомнагляду, пише УНН.

Цитата

«Джерело зазначило, що портал мали заблокувати ще минулого тижня, але захід відклали через блокування Instagram, щоб було не все відразу», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Раніше роскомнагляд звинуватив адміністрацію YouTube у «діях терористичного характеру» через поширення у відеохостингу «антиросійських роликів».

Доповнення

Внаслідок блокування найпопулярнішої в росії соцмережі Instagram, яку роскомнагляд визнав екстремістською поряд з Facebook, блогери, які платять податки, втратять близько 211 млн дол. (18 млрд руб.).

З початку війни в Україні влада росії заблокувала три великі іноземні соцмережі - Facebook, Twitter і Instagram.

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