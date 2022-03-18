YouTube в росії можуть заблокувати до кінця наступного тижня, або навіть і сьогодні - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Відеохостинг YouTube можуть заблокувати у росії до кінця наступного тижня. При цьому, не виключено, що це може статися вже сьогодні. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерело, близьке до Роскомнагляду, пише УНН.
Цитата
«Джерело зазначило, що портал мали заблокувати ще минулого тижня, але захід відклали через блокування Instagram, щоб було не все відразу», - йдеться у повідомленні.
Деталі
Раніше роскомнагляд звинуватив адміністрацію YouTube у «діях терористичного характеру» через поширення у відеохостингу «антиросійських роликів».
Доповнення
Внаслідок блокування найпопулярнішої в росії соцмережі Instagram, яку роскомнагляд визнав екстремістською поряд з Facebook, блогери, які платять податки, втратять близько 211 млн дол. (18 млрд руб.).
З початку війни в Україні влада росії заблокувала три великі іноземні соцмережі - Facebook, Twitter і Instagram.