Россия признала соцсети Facebook и Instagram экстремистскими

Детали

Так, компания Meta владеет крупнейшими соцсетями и мессенджерами - Facebook, Instagram, WhatsApp.

Решение вступает в силу немедленно. Во время суда представитель генпрокуратуры уточнил, что в случае запрета Meta в России пользователей Facebook и Instagram не будут наказывать за обход блокировок.

Запретительные меры не коснутся WhatsApp – как сообщается, генпрокуратура посчитала, что у мессенджера отсутствует "функция по публичному распространению информации".

Генпрокуратура потребовала признать Meta Platforms Inc. экстремистской организацией, после того как стало известно, что Facebook и Instagram временно разрешили пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских военных, а также желать смерти президентам россии и беларуси. Уже на следующий день после этого, 12 марта, в Meta уточнили, что модерацию ослабят лишь для постов, написанных в Украине.

"Под видом коммерческой деятельности Meta Platforms ... распространяет на территории рф материалы с призывами к насильственным действиям экстремистского характера в отношении граждан россии", - говорилось в иске.

По данным "Медиазоны", помимо представителя генпрокуратуры и адвокатов Meta, в суде присутствовали представители Роскомнадзора и ФСБ.

Дополнение

С начала войны в Украине власти россии заблокировали три крупные иностранные соцсети - Facebook, Twitter и Instagram.

Кроме того, как стало известно в прошлую пятницу, видеохостинг YouTube могут заблокировать в россии до конца следующей недели.

В результате блокировки самой популярной в россии соцсети Instagram, которую роскомнадзор признал экстремистской наряду с Facebook, блогеры, платящие налоги, потеряют около 211 млн долл. (18 млрд руб.).