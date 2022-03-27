Роскомнадзор заблокировал в россии издание Bild

Детали

Сообщается, что доступ ограничили также материалам публициста Александра Невзорова. Соответствующие требования в адрес ведомства направила Генеральная прокуратура рф.

Добавим

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт издания Euronews в россии. Сообщалось, что блокирование "связано с освещением боевых действий в Украине".

россия признала соцсети Facebook и Instagram "экстремистскими".

Кроме того, принятые в марте поправки в российское законодательство ввели ответственность за дискредитацию вооруженных сил рф. Нововведения в кодексе об административных правонарушениях грозят штрафами от 30 тысяч до 1 миллиона рублей, а изменения Уголовного кодекса вводят возможное лишение свободы на срок до 15 лет.