Роскомнадзор заблокировал в россии издание Bild
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Роскомнадзор заблокировал издание Bild на территории российской федерации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.
Детали
Сообщается, что доступ ограничили также материалам публициста Александра Невзорова. Соответствующие требования в адрес ведомства направила Генеральная прокуратура рф.
Добавим
Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт издания Euronews в россии. Сообщалось, что блокирование "связано с освещением боевых действий в Украине".
россия признала соцсети Facebook и Instagram "экстремистскими".
Кроме того, принятые в марте поправки в российское законодательство ввели ответственность за дискредитацию вооруженных сил рф. Нововведения в кодексе об административных правонарушениях грозят штрафами от 30 тысяч до 1 миллиона рублей, а изменения Уголовного кодекса вводят возможное лишение свободы на срок до 15 лет.