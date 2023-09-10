російська армія атакувала Херсон. Постраждала жінка

Цитата

"Близько 17:30 окупанти вдарили по Суворовському району міста. Мінно-вибухову травму та поранення шиї отримала 69-річна херсонка. Їй на допомогу прямує «швидка»", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

російські окупанти впродовж минулої доби, 9 вересня, 54 рази обстріляли Херсонську область. Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Унаслідок обстрілів один мирний житель загинув. На ранок окупанти обстріляли середмістя Херсона.

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