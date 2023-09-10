российская армия атаковала Херсон. Пострадала женщина

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"Около 17:30 оккупанты ударили по Суворовскому району города. Минно-взрывную травму и ранение шеи получила 69-летняя херсонка. Ей на помощь направляется «скорая»", - говорится в сообщении.

Дополнение

российские оккупанты в течение минувших суток, 9 сентября, 54 раза обстреляли Херсонскую область. Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В результате обстрелов один мирный житель погиб. На утро оккупанты обстреляли центр города Херсона.

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