Озброєні військові напряму кажуть за кого потрібно голосувати: омбудсман розповів про так звані "вибори" на ТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Так звані “вибори” на тимчасово окупованих територіях супроводжуються примусовою паспортизацією, а також відомо про чималу кількість випадків, коли військові пильнували, щоб люди ставили галочки навпроти певної партії. Про це в ефірі телемарафону повідомив уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець, пише УНН.
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“У нас є багато повідомлень, коли військові ходять і дивляться, щоб люди ставили "галочку" напроти "Єдиної росії". Відкритий шантаж супроводжується відкритим процесом паспортизації. Вони виявляють, хто ще немає паспорта рф і тут же їх видають”, — розповів Лубінець.
Доповнення
Російські окупанти посилюють тиск на українське підпілля під час “виборів” на ТОТ. Вони перевіряють фото людей, які прийшли голосувати, щоб знайти тих, хто веде спостереження за дільницями або публікує фото зіпсованих бюлетенів.
Також ЦНС повідмоляє, що у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області, партизани підірвали автомобіль окупантів, які транспортували "бюлетені".