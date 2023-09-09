Вооруженные военные напрямую говорят за кого нужно голосовать: омбудсмен рассказал о так называемых "выборах" на ВОТ

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Киев • УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Так называемые “выборы” на временно оккупированных территориях сопровождаются принудительной паспортизацией, а также известно о немалом количестве случаев, когда военные следили, чтобы люди ставили галочки напротив определенной партии. Об этом в эфире телемарафона сообщил уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Цитата 

“У нас есть много сообщений, когда военные ходят и смотрят, чтобы люди ставили "галочку" напротив "Единой России". Открытый шантаж сопровождается открытым процессом паспортизации. Они выявляют, кто еще нет паспорта рф и тут же их выдают”, — рассказал Лубинец.

Дополнение 

Российские оккупанты усиливают давление на украинское подполье во время “выборов” на ВОТ. Они проверяют фото людей, пришедших голосовать, чтобы найти тех, кто ведет наблюдение за участками или публикует фото испорченных бюллетеней.

Также ЦНС сообщает, что во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области, партизаны взорвали автомобиль оккупантов, которые транспортировали "бюллетени". 

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