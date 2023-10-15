росіяни скинули ще дві керовані авіабомби по передмістю Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. російські війська у неділю знову обстріляли з авіації Херсонщину. Випустили ще дві керовані авіабомби по селищах у передмісті обласного центру, обійшлось без жертв. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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“Продовжуються обстріли Херсона. Знову ворог скинув дві керовані авіабомби по селищах у передмісті. Тут, на щастя, без жертв і руйнувань”, - написав Прокудін у Telegram.
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Окупанти з самого ранку атакують Херсонську область. Зокрема Близько 10 години окупанти скинули понад 10 керованих авіабомб. Влучили, зокрема, в об'єкти інфраструктури. Були пошкоджені лінії електропередач.
Після того, як електропостачання відновили, Херсон знову опинився під обстрілом.
Також 28 разів вгатили по селищу Золота Балка.