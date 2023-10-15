россияне сбросили еще две управляемые авиабомбы по пригороду Херсона
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. российские войска в воскресенье снова обстреляли из авиации Херсонскую область. Выпустили еще две управляемые авиабомбы по поселкам в пригороде областного центра, обошлось без жертв. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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“Продолжаются обстрелы Херсона. Опять враг сбросил две управляемые авиабомбы по поселкам в пригороде. Здесь, к счастью, без жертв и разрушений”, - написал Прокудин в Telegram.
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Оккупанты с самого утра атакуют Херсонскую область. В частности, около 10 часов оккупанты сбросили более 10 управляемых авиабомб. Попали, в частности, в объекты инфраструктуры. Были повреждены линии электропередач.
После того, как электроснабжение восстановили, Херсон снова оказался под обстрелом.
Также 28 раз всадили по поселку Золотая Балка.