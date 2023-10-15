россияне сбросили еще две управляемые авиабомбы по пригороду Херсона

Цитата

“Продолжаются обстрелы Херсона. Опять враг сбросил две управляемые авиабомбы по поселкам в пригороде. Здесь, к счастью, без жертв и разрушений”, - написал Прокудин в Telegram.

Дополнение

Оккупанты с самого утра атакуют Херсонскую область. В частности, около 10 часов оккупанты сбросили более 10 управляемых авиабомб. Попали, в частности, в объекты инфраструктуры. Были повреждены линии электропередач.

После того, как электроснабжение восстановили, Херсон снова оказался под обстрелом.

Также 28 раз всадили по поселку Золотая Балка.