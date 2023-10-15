Херсон знову під обстрілом: внаслідок чергового "прильоту" пошкоджені лінії електропередач
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Окупанти продовжують атакувати Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
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"Армія рф продовжує атакувати Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя! Внаслідок чергового прильоту знову пошкоджені лінії електропередач", - повідомив Мрочко.
За його словами, станом на зараз, знеструмлений центр міста, проводяться ремонтні роботи.
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