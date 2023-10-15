Окупанти скинули на Херсонщину понад 10 керованих авіабомб - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Близько 10 години окупанти знову обстріляли Херсонщину з авіації - скинули понад 10 керованих авіабомб. Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає УНН.
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За даними ОВА, окупанти випустили дві керовані авіабомби по передмістю Херсона. Є влучання у житлові будинки й об'єкт інфраструктури.
Ще 11 КАБ випущені по чотирьох населених пунктах Бериславського району.
Масштаби руйнувань встановлюються, додали в ОВА.
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