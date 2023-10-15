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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
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Окупанти скинули на Херсонщину понад 10 керованих авіабомб - ОВА

Київ • УНН

 • 341566 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Близько 10 години окупанти знову обстріляли Херсонщину з авіації - скинули понад 10 керованих авіабомб. Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає УНН.

Окупанти скинули на Херсонщину понад 10 керованих авіабомб - ОВА

Деталі

За даними ОВА, окупанти випустили дві керовані авіабомби по передмістю Херсона. Є влучання у житлові будинки й об'єкт інфраструктури.

Ще 11 КАБ випущені по чотирьох населених пунктах Бериславського району.

Масштаби руйнувань встановлюються, додали в ОВА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Після атак окупантів у Херсоні погіршився зв'язок, відсутній інтернет. У МВА кажуть, електрику вже почали подавати

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