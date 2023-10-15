Окупанти скинули на Херсонщину понад 10 керованих авіабомб - ОВА

Деталі

За даними ОВА, окупанти випустили дві керовані авіабомби по передмістю Херсона. Є влучання у житлові будинки й об'єкт інфраструктури.

Ще 11 КАБ випущені по чотирьох населених пунктах Бериславського району.

Масштаби руйнувань встановлюються, додали в ОВА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Після атак окупантів у Херсоні погіршився зв'язок, відсутній інтернет. У МВА кажуть, електрику вже почали подавати