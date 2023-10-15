Оккупанты сбросили на Херсонщину более 10 управляемых авиабомб - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Около 10 часов оккупанты снова обстреляли Херсонщину из авиации - сбросили более 10 управляемых авиабомб. Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает УНН.
Детали
По данным ОВА, оккупанты выпустили две управляемые авиабомбы по пригороду Херсона. Есть попадания в жилые дома и объект инфраструктуры.
Еще 11 КАБ выпущены по четырем населенным пунктам Бериславского района.
Масштабы разрушений устанавливаются, добавили в ОГА.
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