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Оккупанты сбросили на Херсонщину более 10 управляемых авиабомб - ОВА

Киев • УНН

 • 341566 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Около 10 часов оккупанты снова обстреляли Херсонщину из авиации - сбросили более 10 управляемых авиабомб. Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает УНН.

Оккупанты сбросили на Херсонщину более 10 управляемых авиабомб - ОВА

Детали

По данным ОВА, оккупанты выпустили две управляемые авиабомбы по пригороду Херсона. Есть попадания в жилые дома и объект инфраструктуры.

Еще 11 КАБ выпущены по четырем населенным пунктам Бериславского района.

Масштабы разрушений устанавливаются, добавили в ОГА.

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