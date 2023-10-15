Після атак окупантів у Херсоні погіршився зв'язок, відсутній інтернет. У МВА кажуть, електрику вже почали подавати
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. У Херсоні після атак окупантів погіршився зв'язок, відсутній інтернет. Як повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, електрику вже почали подавати, але запас води все ж варто зробити, передає УНН.
Цитата
"... над відновленням електрики у Херсоні працюють аварійні бригади! У місті погіршився зв'язок, відсутній інтернет. У кого ще є така можливість, зробіть запас води. У разі гострої потреби, звертайтеся до пунктів незламності. Там працюють генератори, старлінки, є достатній запас їжі і води", - повідомив Мрочко.
Додамо
Наразі відомо, що у Херсоні почали подавати електрику.
"Поступово наматимуться подати живлення в усі райони міста, але не забувайте про підступність ворога", - резюмував керівник МВА.
Нагадаємо
У Херсоні пролунав потужний вибух. Одразу після цього у деяких районах міста зникла електрика, є перебої з водою.
Згодом стало відомо, що окупанти завдали авіаудару в районі об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні.