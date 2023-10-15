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После атак оккупантов в Херсоне ухудшилась связь, отсутствует интернет. В МВА говорят, электричество уже начали подавать

Киев • УНН

 • 344726 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. В Херсоне после атак оккупантов ухудшилась связь, отсутствует интернет. Как сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, электричество уже начали подавать, но запас воды все же стоит сделать, передает УНН.

После атак оккупантов в Херсоне ухудшилась связь, отсутствует интернет. В МВА говорят, электричество уже начали подавать

Цитата

"... над восстановлением электричества в Херсоне работают аварийные бригады! В городе ухудшилась связь, отсутствует интернет. У кого еще есть такая возможность, сделайте запас воды. В случае острой необходимости, обращайтесь в пункты несокрушимости. Там работают генераторы, старлинки, есть достаточный запас еды и воды", - сообщил Мрочко.

Добавим

Известно, что в Херсоне начали подавать электричество.

"Постепенно будут подавать питание во все районы города, но не забывайте о коварстве врага", - резюмировал руководитель МВА.

Напомним

В Херсоне прогремел мощный взрыв. Сразу после этого в некоторых районах города пропало электричество, есть перебои с водой.

Впоследствии стало известно, что оккупанты нанесли авиаудар в районе объекта критической инфраструктуры в Херсоне.

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