После атак оккупантов в Херсоне ухудшилась связь, отсутствует интернет. В МВА говорят, электричество уже начали подавать

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"... над восстановлением электричества в Херсоне работают аварийные бригады! В городе ухудшилась связь, отсутствует интернет. У кого еще есть такая возможность, сделайте запас воды. В случае острой необходимости, обращайтесь в пункты несокрушимости. Там работают генераторы, старлинки, есть достаточный запас еды и воды", - сообщил Мрочко.

Добавим

Известно, что в Херсоне начали подавать электричество.

"Постепенно будут подавать питание во все районы города, но не забывайте о коварстве врага", - резюмировал руководитель МВА.

Напомним

В Херсоне прогремел мощный взрыв. Сразу после этого в некоторых районах города пропало электричество, есть перебои с водой.

Впоследствии стало известно, что оккупанты нанесли авиаудар в районе объекта критической инфраструктуры в Херсоне.