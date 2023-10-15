После атак оккупантов в Херсоне ухудшилась связь, отсутствует интернет. В МВА говорят, электричество уже начали подавать
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. В Херсоне после атак оккупантов ухудшилась связь, отсутствует интернет. Как сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, электричество уже начали подавать, но запас воды все же стоит сделать, передает УНН.
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"... над восстановлением электричества в Херсоне работают аварийные бригады! В городе ухудшилась связь, отсутствует интернет. У кого еще есть такая возможность, сделайте запас воды. В случае острой необходимости, обращайтесь в пункты несокрушимости. Там работают генераторы, старлинки, есть достаточный запас еды и воды", - сообщил Мрочко.
Добавим
Известно, что в Херсоне начали подавать электричество.
"Постепенно будут подавать питание во все районы города, но не забывайте о коварстве врага", - резюмировал руководитель МВА.
Напомним
В Херсоне прогремел мощный взрыв. Сразу после этого в некоторых районах города пропало электричество, есть перебои с водой.
Впоследствии стало известно, что оккупанты нанесли авиаудар в районе объекта критической инфраструктуры в Херсоне.