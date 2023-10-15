З різницею у 30 хвилин: окупанти скинули дві керовані бомби біля об'єкта критичної інфраструктури у Херсоні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Окупанти завдали авіаудару в районі об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні. Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
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"Близько години тому з різницею в 30 хвилин військовими рф із СУ-34 було нанесено авіаудар, попередньо 2 КАБ, у районі об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні!" - написав Мрочко у Telegram.
За його словами, росія продовжує тероризувати мирне населення громади.
Нагадаємо
У Херсоні пролунав потужний вибух. Одразу після цього у деяких районах міста зникла електрика, є перебої з водою.