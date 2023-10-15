Потужний вибух пролунав у Херсоні: у деяких районах зникла електрика, є перебої з водою

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"Одразу після цього (вибуху - ред.) у деяких районах міста зникла електрика, є перебої з водою. Інформація уточнюється. Чекайте офіційних повідомлень", - повідомив Мрочко.

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