Потужний вибух пролунав у Херсоні: у деяких районах зникла електрика, є перебої з водою
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. У Херсоні пролунав потужний вибух. Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
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"Одразу після цього (вибуху - ред.) у деяких районах міста зникла електрика, є перебої з водою. Інформація уточнюється. Чекайте офіційних повідомлень", - повідомив Мрочко.
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